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Spor
AA 22.04.2023 14:05

NBA'de play-off heyecanı sürüyor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Cleveland Cavaliers'ı 99-79 yenen New York Knicks, seride 2-1 öne geçti.

NBA'de play-off heyecanı sürüyor

NBA play-off'larına 3 karşılaşmayla devam edildi. Cavaliers deplasmanındaki ilk maçı kazanarak Doğu Konferansı ilk turunda saha avantajını ele geçiren Knicks, seyircisi önünde oynadığı serinin 3. maçından da galip ayrıldı.

Knicks'te Jalen Brunson 21 sayı, 6 asist, R.J. Barrett da 19 sayı, 8 ribauntla galibiyette başrol oynadı.

Bu sezon ligde 80 sayının altında kalan ilk takım olan Cavaliers'ta Donovan Mitchell 22 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Caris LeVert 17 sayı üretti. Sahada 16 dakika kalan Cedi Osman ise skora katkı yapamadı.

Nuggets seriyi 3-0'a getirdi

Batı Konferansı lideri Denver Nuggets, konuk olduğu Minnesota Timberwolves'u 120-111 mağlup ederek seride durumu 3-0 yaptı.

Nuggets'ı galibiyete, 25 sayı, 9 ribauntla oynayan Michael Porter; 20 sayı, 12 asist, 11 ribauntla "triple double"a imza atan Nikola Jokic ve 18 sayı, 9 asist, 6 ribauntla maçı bitiren Jamal Murray taşıdı.

Timberwolves'ta Anthony Edwards'ın 36 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma ve Karl-Anthony Towns'ın 27 sayı, 7 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Hawks serideki ilk galibiyetini elde etti

Atlanta Hawks, 2-0 geride olduğu Doğu Konferansı ilk tur serisinin 3. karşılaşmasında Boston Celtics'i 130-122 yendi.

Maçta 7 oyuncu çift haneli skor üretirken Hawks'ta Trae Young 32 sayı, 9 asist, 6 ribaunt; Dejounte Murray de 25 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle öne çıktı.

Geçen yılın NBA finalisti Celtics'te Jayson Tatum 29 sayı, 10 ribaunt, 5 asist ve Marcus Smart 24 sayı, 8 asist, 3 top çalmayla mücadele etti.

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