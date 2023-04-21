Kadın milli güreşçilerden iki madalya daha kazandı

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda milli sporcular mindere çıktı.
Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, çeyrek finalde İsrailli Ilana Kratysh'i 6-0, yarı finalde de İtalyan Dalma Caneva'yı 10-0'lık skorla geçerek finale yükseldi.
Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan gümüş madalya— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) April 21, 2023
Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 72 kiloda sporcumuz Buse Tosun Çavuşoğlu, finalde Rumen rakibine mağlup oldu ve organizasyonu ikinci sırada tamamladı.
Tebrikler ve teşekkürler Buse! pic.twitter.com/4dBt2UQUiV
Finalde karşılaştığı Rumen Alexandra Nicoleta Anghel'e yenilen Buse, gümüş madalya elde etti.
Milli güreşçi Zeynep Yetgil de 53 kiloda elemelerde Polonyalı Roksana Marta Zasina'yı 10-0 yenerek çeyrek finale çıktı.
Çeyrek finalde İsveçli Emma Jonna Denise Mamgren'e 11-6 yenilen ama rakibinin finale yükselmesi nedeniyle üçüncülük mücadelesine çıkma hakkı elde eden Zeynep, bu turda Azerbaycanlı rakibi Türkan Nasirova'yı 10-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
Zeynep Yetgil'den bronz madalya! Muhteşem bir performans!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) April 21, 2023
Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 53 kiloda sporcumuz Zeynep Yetgil, Azerbaycanlı rakibini teknik üstünlükle mağlup etti ve Avrupa üçüncüsü oldu.
Tebrikler ve teşekkürler Zeynep! pic.twitter.com/96utesDU4x