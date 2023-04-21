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Spor
AA 21.04.2023 21:15

Almanya 1972 Münih Olimpiyatları saldırısıyla ilgili bir komisyon kurdu

Almanya Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Münih'teki 1972 Olimpiyatları saldırısını araştırmak için uluslararası bir komisyon kurdu.

Almanya 1972 Münih Olimpiyatları saldırısıyla ilgili bir komisyon kurdu
[Fotograf: AA]

Bakan Faeser, yaptığı açıklamada, "1972 Münih Olimpiyat saldırısı kurbanlarının yakınlarının çektiği ölçülemez acıyı hiçbir zaman telafi edemeyeceğiz. Saldırı, derin yaralar bırakmıştır. Acı verici soruların çok uzun süre cevapsız kalması utanç verici." ifadelerini kullandı.

Çok uzun süre boyunca olayın açıklığa kavuşturulması, yeniden değerlendirilmesi, şeffaflık ve sorumluluğun kabul edilmesi konusunda eksiklikler yaşandığını vurgulayan Faeser, şunları kaydetti:

"Mevcut Federal Hükümet olarak bunun bilincindeyiz ve bu nedenle özellikle kurbanların ailelerine destek olmak ve nihayetinde yaşananları kapsamlı şekilde ele almak üzere harekete geçtik. Bu amaçla bugün 8 seçkin ve uluslararası üne sahip araştırmacıdan oluşan bir komisyon görevlendirdim.

Komisyon, suikastın öncesi ve sonrasını da kapsamlı şekilde araştıracaktır. Suikast sonrasında yakınlarına yapılan muamelenin ve anma kültürüne ilişkin soruların da kapsamlı şekilde incelenmesi benim için özellikle önemlidir. Çünkü bundan bir şeyler öğrenmek istiyoruz ve öğrenmeliyiz. Saldırılar nedeniyle hayatları dramatik bir şekilde değişen insanlara daha fazla empati ve destekle yaklaşmalıyız."

Olay

5 Eylül 1972'de Filistinli Kara Eylül örgütü, Münih Yaz Olimpiyatları'na katılan İsrailli sporcu ve antrenörleri 16 saat boyunca rehin almış ve örgüt üyeleri, milli takım kafilesinden 11 kişiyi, bir de Alman polisi öldürmüştü.

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