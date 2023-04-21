Üç milli güreşçi Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda milli sporcular mindere çıktı.

Milli güreşçi Adem Burak Uzun, grekoromen stil 55 kiloda çeyrek finalde Ermeni Rudik Mkrtchyan'ı 12-3, yarı finalde de Gürcü Nugzari Tsurtsumia'yı 13-3 yenerek finalist oldu. Adem Burak, finalde Azerbaycanlı Eldaniz Azizli ile karşılaşacak.

Rıza Kayaalp finalde! İnanılmaz performans!



Rakibi neye uğradığını şaşırdı, saniyeler içinde maç bitti!



Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler 130 kiloda mücadele eden sporcumuz Rıza Kayaalp, Litvanyalı rakibine hiç şans tanımadı ve bir kez daha finale yükseldi. pic.twitter.com/OUmurufa1y — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) April 21, 2023

Milli sporcu Ali Cengiz, elemelerde Hollandalı rakibi Marcel Sterkenburg'un müsabakadan çekilmesiyle çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Azerbaycanlı Islam Abbasov'u eleyerek yarı finale çıkan Ali Cengiz, bu turda Gürcü Lasha Gobadze'yi 3-1 mağlup ederek final hakkı elde etti.

Ali Cengiz finalde!



Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler 87 kiloda sporcumuz Ali Cengiz, Gürcü rakibini mağlup etti ve şampiyonluk maçında yer alma hakkı kazandı.



Tebrikler Ali! pic.twitter.com/TPhVu48Nyc — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) April 21, 2023

Grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp ise elemelerde Sırp Boris Petrusic, çeyrek finalde Norveçli Oskar Marvik ve yarı finalde Litvanyalı Mantas Knystautas'u teknik üstünlük (8-0) yenerek adını finale yazdırdı.

Milli güreşçilerden Mehmet Çeker grekoromen stil 63 kilo, Yunus Emre Başar ise grekoromen stil 77 kiloda bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı.