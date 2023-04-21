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Spor
AA 21.04.2023 18:38

Milli halterciler dört madalya daha kazandı

Ermenistan'da süren Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcular, bugün iki gümüş, iki bronz madalya elde etti.

Milli halterciler dört madalya daha kazandı

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Erivan'daki organizasyonda milli halterciler podyuma çıktı.

Milli sporcu Dilara Narin, koparmada 101 kiloyla bronz, silkmede 134 kilo ve toplamda 235 kiloyla iki gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu.

Bu sıkletteki diğer milli halterci Sara Yenigün ise silkmedeki 131 kiloluk derecesiyle bronz madalya kazandı. Sara, koparmada 100, toplamda da 231 kiloluk derecesiyle 4. sırada yer aldı.

Milli sporculara madalyalarını Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü verdi.

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