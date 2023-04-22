Çok Bulutlu 16.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 22.04.2023 14:25

Özel harekat polisinin yetiştirdiği sporcuların hedefi dünya şampiyonluğu

Yeni Van Polis Gücü Spor Kulübü bünyesinde spora kazandırılan gençler, antrenörlük belgesi olan özel harekat polisinin gözetiminde, yeni başarılar elde etmek için çalışıyor.

Özel harekat polisinin yetiştirdiği sporcuların hedefi dünya şampiyonluğu
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğünce 4 ay önce kurulan Yeni Van Polis Gücü Spor Kulübü Muaythai Takımı'na katılan sporcular, özel harekat şubesinde görevli muaythai antrenörü Mücahit Toktaş'ın verdiği eğitimlerle şampiyonalara hazırlandı.

Kentteki turnuvada kendi kategorilerinde birinci olan Vanlı sporcular, 29 Mart-2 Nisan'da Ankara'da düzenlenen Muaythai Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda 3 birincilik ve bir ikincilik elde etti.

Bu sayede özgüvenleri artan, daha disiplinli çalışmaya başlayan sporcular, katılmak istedikleri dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak için antrenmanlarını sürdürüyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Spor çocuklara, benliklerini bulma fırsatı verdi"

Mücahit Toktaş, Yeni Van Polis Gücü Spor Kulübü bünyesinde çalışmalara başladıklarında sporcu bulmakta zorlandıklarını söyledi.

Sporcular gelmeye başlayınca takımı kurduklarını ve üç grup halinde çalışma yürüttüklerini belirten Toktaş, verdikleri emeğin karşılığını kısa sürede aldıklarını dile getirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Toktaş, Van'da düzenlenen şampiyonaya katılan 7 sporcunun da kategorilerinde birinci olduğunu anlattı.

"Ankara'da düzenlenen şampiyonada 3 sporcumuz birinci, bir sporcumuz da ikinci olarak başarılarını taçlandırdı. Öğrencilerdeki inanç, azim, disiplin ve gerçek antrenman bu başarıyı getirdi. Bu sporun özünde önceliğimiz disiplindi. Başta Emniyet Müdürümüz olmak üzere özel harekat ve spor şube müdürlüklerindeki arkadaşlarımızın destekleri bizim için çok önemli. Çocukların salona geldiği günü biliyorum. Bu spor onlara özgüven kazanma ve benliklerini bulma fırsatı verdi, çocuklar da bu fırsatı çok iyi değerlendirdi. Hepsi daha atılgan, konuşkan oldu. Türkiye şampiyonu olan Ömer ile Hamit buraya ilk geldikleri günlerde 'merhaba' demeye çekinirken şimdi çok iyi iletişim kuruyorlar. Sporun her yönüyle insanlara çok büyük bir katkısı oluyor."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sporcular da daha büyük başarılar için çalışıyor

Türkiye şampiyonu Ömer Emre Tekin ise dört ay önce ilgi duyduğu için muaythai sporuna başladığını ve hocalarının desteği ve disiplinli çalışma sonucu başarılı olduğunu söyledi.

Tekin, Dünya şampiyonu olup Türk bayrağını göndere çektirmenin en büyük hedefi olduğunu belirtti.

"Sporun hayatıma kattığı en büyük şey disiplin ve kararlılık oldu. Daha önce kaygılarım vardı. Spora başladıktan sonra bu kaygılar kayboldu ve özgüven geldi. Bu özgüvenle başarılı bir şekilde inşallah ilerleyip çok daha iyi dereceler elde etmeyi hedefliyorum."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Türkiye şampiyonu Hamit Aslan da spora başladıktan sonra hayatının değiştiğini, derslerine daha fazla ilgi duymaya başladığını bildirerek, hedefinin Avrupa ve dünya şampiyonluğu olduğunu kaydetti.

Şampiyonada ikinci olan Yağmur Enterili, savunma amaçlı başladığı muaythaiyle hayatına yeni bir pencere açtığını dile getirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Türkiye ikincisi olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Enterili, "İlerde daha büyük başarılar elde etmek istiyorum. Bayrağımızı dünya şampiyonasında dalgalandırmayı hedefliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
Van
Sıradaki Haber
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı gözünü çifte kupaya dikti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:58
Filipinler ve Çin dışişleri bakanları Güney Çin Denizi’ndeki anlaşmazlıkları görüştü
14:52
Depremlerde oluşan yarıklar arazilere zarar verdi
14:42
Meksika-ABD sınırındaki göçmen kampında çadırların ateşe verildiği iddia edildi
14:40
Nijerya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla 43 mahkum affedildi
14:36
Ürdün, Sudan'daki vatandaşlarını tahliyeye başladı
14:21
Bakan Nebati: Hazinenin kasası boşsa ne dağıtıyorsun?
Depremzede kadınlar Nevşehir'de seramik boyama kursuyla meslek ediniyor
Depremzede kadınlar Nevşehir'de seramik boyama kursuyla meslek ediniyor
FOTO FOKUS
Nurdağı'nda ilk kalıcı konutlar depremzedelere teslim ediliyor
Nurdağı'nda ilk kalıcı konutlar depremzedelere teslim ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ