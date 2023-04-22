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Spor
AA 22.04.2023 14:30

Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa ikincisi oldu

Türkiye, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda takım halinde ikincilik elde etti.

Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa ikincisi oldu

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen organizasyonda kadınlar kategorisinde müsabakalar tamamlandı. Kadınlarda Ukrayna 157 puanla birinci sırada yer alırken, Türkiye 136 puanla ikinci, Bulgaristan ise 94 puanla üçüncü oldu.

Türkiye kadınlarda birer altın ve gümüş, 3 de bronz olmak üzere 5 madalya kazandı. 76 kiloda altın madalya alan Yasemin Adar Yiğit, kariyerindeki 6. Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa ikincisi oldu

72 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu gümüş, 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, 53 kiloda Zeynep Yetgil ve 68 kiloda Nesrin Baş bronz madalya elde etti.

Bronz madalya maçlarını kaybeden milli güreşçiler Eda Tekin (59 kilo), Selvi İlyasoğlu (62 kilo) ve Büşra Efe (65 kilo) ise sıkletlerinde 5. sırada yer aldı.

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