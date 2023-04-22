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Türkiye
İHA 22.04.2023 21:09

7 katlı binada yangın: Bayram ziyareti olası faciayı önledi

Eskişehir’de meyve kasalarının tutuşması sonucu çıkan yangında manav ve üzerindeki 7 katlı bina ağır hasar aldı. Bina sakinlerinin bayram ziyaretinde olması olası bir felaketin önüne geçti.

7 katlı binada yangın: Bayram ziyareti olası faciayı önledi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir apartmanın altında bulunan manav dükkanında meyve kasaları henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı.

Alevlerin büyümesiyle dükkan ve üzerindeki 7 katlı apartmanı alevler sardı.

İhbar üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

7 katlı binada yangın: Bayram ziyareti olası faciayı önledi

Alevlerin teslim olduğu cephede oturan vatandaşlar bayram ziyareti nedeniyle binada olmaması olası bir faciayı önledi.

Uzun uğraşlar sonrası söndürülen yangında manav sahibi işletmeci dumandan etkilendi. Dükkan kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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