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Türkiye
AA 22.04.2023 14:48

Depremlerde oluşan yarıklar arazilere zarar verdi

Depremlerin ardından Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde kilometrelerce uzanan yüzey kırıkları nedeniyle bazı ağaçlar köklerinden söküldü, tarlalar bölündü.

Depremlerde oluşan yarıklar arazilere zarar verdi
[Fotograf: AA]

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden Ekinözü ilçesi de etkilendi.

Depremler, ilçeye bağlı bazı mahallelerde hasara neden olurken, kent merkezi ve yakın konumdaki bazı mahallelerde yıkım meydana geldi.

Ekinözü ve Nurhak ilçeleri arasındaki Barış, Değirmenkaya, Nergele, Aşağı İçme bölgelerinde kilometrelerce uzunluğundaki yüzey kırıkları tarım arazilerine zarar verdi.

Depremlerde oluşan yarıklar arazilere zarar verdi

"Yarılma ve çökmeler belirli kollarla Nurhak ve Göksun'a kadar gidiyor"

Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, depremin yalnızca ilçelerinde değil birçok yerleşimde büyük hasara neden olduğunu söyledi.

Depremin ardından yapılan ön incelemede evlerin yüzde 70'inde ağır hasar kaydı oluştuğunu hatırlatan Eker, "Aslında ikinci depremin ana merkezi Ekinözü. Aşağı İçmeler mevkisinden başlayan yarılma ve devamında yaşanan çökmeler belirli kollarla Nurhak ve Göksun'a kadar devam edip gidiyor." dedi.

Depremlerde oluşan yarıklar arazilere zarar verdi

İTÜ raporu Ekinözü'ne dikkati çekmişti

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) akademisyenlerince merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlere ilişkin ön inceleme raporu hazırlanmıştı.

Raporda, modelleme sonuçlarının Nurdağı-Pazarcık ve Ekinözü depremlerinin kırılma sürelerinin sırasıyla yaklaşık 100 ve 60 saniye olduğunu ortaya koyduğu ifade edilmişti.

Depremlerde oluşan yarıklar arazilere zarar verdi

Statik değerlendirmeye göre, her iki deprem sonrasında en büyük yatay yer değiştirme 4,7 metre ile Ekinözü istasyonunda tespit edilmişti.

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Kahramanmaraş Deprem
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