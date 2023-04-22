'Neden erkek çocuk doğurmadın?' diyen kocayı mahkeme ağır kusurlu buldu

Şiddetli geçimsizlik yaşayan karı koca, 20 yıllık evliliklerini sonlandırmak için karşılıklı boşanma davası açtı.

Koca, evliliklerinden üç çocuklarının olduğunu, eşinin evde kadınlık görevlerini yerine getirmediğini, çocuklarla ve kendisiyle ilgilenmediğini, kendisine hakaret ve küfür ettiğini, tehditlerde bulunduğunu, yemek ve temizlik yapmadığını öne sürdü. Koca, ergin olmayan müşterek çocukların velayetinin kendisine verilmesine karar verilmesini talep etti.

Kadın ise kocasının eve gelmediğini, evlilik birliği görevlerini yerine getirmediği için geçici işlerde çalışarak eve baktığını söyledi. Kadın, kocasının evi ve çocukları ile ilgilenmediğini, sürekli 'Neden erkek çocuk doğurmadın?' diyerek kendisini hor gördüğünü iddia etti.

Kadın, çocukların velayetinin kendisine verilmesine, müşterek çocuklar için aylık toplam bin lira nafakaya, 100 bin lira maddi, 150 bin lira manevi tazminatın karşı davalıdan tahsil edilmesini talep etti.

"Kadının ispatlanan bir kusurunun tespit edilemediğine hükmetti"

Tarafları dinleyen Aile Mahkemesi, erkeğin evin giderlerini karşılamadığı, eşine ve çocuklarına karşı evlilik birliğinin yüklediği görevleri yerine getirmediği, kadının ailesine karşı da saygı yükümlülüğünü ihlal ettiği ispatlanan bir kusurunun tespit edilemediğine hükmetti.

Mahkeme, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda erkeğin tam kusurlu olduğu, erkeğin bu kusurlu davranışlarının aynı zamanda kadının kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği gerekçesi ile erkeğin asıl davasının reddine, kadının karşı davasının kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verdi.

Mahkeme kadını hor gördüğüne dikkat çekti

Bölge Adliye Mahkemesi, davacı-karşı davalı erkeğin evinin ve çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamadığı, çocukları ile ilgilenmediği, evlilik birliğinin yüklediği görevleri yerine getirmediği, kadını sürekli olarak 'erkek çocuk doğuramadın' diyerek hor gördüğüne dikkat çekti. Evlilik birliğinin sona ermesinde erkeğin tam kusurlu olduğu, kadının ise bir kusurunun bulunmadığına hükmedildi.

30 bin TL maddi, 20 bin TL manevi tazminat

Kocanın, kadın yararına 30 bin TL maddi, 20 bin TL manevi tazminata hükmedilmesine, tarafların diğer istinaf istemlerinin ise esastan reddine karar verildi.

Erkeğin tam kusurlu olduğu oy birliği ile onandı

Erkek, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi. Oy birliği ile alınan kararda eşini sürekli hor gören erkeğin tam kusurlu olduğuna dikkat çekildi. Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına oy birliği ile karar verildi.