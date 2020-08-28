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Ankara Protokol Yolu'nda beton mikseri devrildi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Ankara'da, Atatürk Bulvarı'nın "Protokol Yolu" olarak bilinen bölümünde freni patlayan beton mikseri devrildi.
Protokol Yolu'ndan Kızılay yönüne ilerleyen 06 HB 2876 plakalı beton mikserinin freni patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce trafik lambasına, ardından refüjdeki ağaçlara çarptı.
Park halindeki üç araca daha çarparak durabilen araç, Atatürk Bulvarı'nın Şehit Ersan Caddesi'yle kesiştiği noktada devrildi.
Hafif yaralanan ve durumunun iyi olduğu öğrenilen sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: ankara protokol yolu beton mikseriSon Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 14:17
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