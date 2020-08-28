İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 20- 24 Ağustos'ta kent genelinde gerçekleştirilen düğünleri drone ile denetledi.

Kentin çeşitli noktalarında yapılan 43 düğün, nişan ve kına organizasyonu kontrol edildi. Havadan yapılan denetimler sonucu sosyal mesafe kuralını ihlal eden 3 kişiye toplam 2 bin 700 TL ceza kesildi.

[Fotoğraf: DHA]

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, halkın sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaları konusunda uyarıldığı belirtildi.