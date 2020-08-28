Haber Giriş: Kaynak: DHA
Çankırı'da düğünlere dronelu 'COVID-19' denetimi
[Fotoğraf: DHA]
Çankırı'da polisin düğünlere yönelik drone ile havadan yaptığı denetimde, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 3 kişiye 2 bin 700 TL ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 20- 24 Ağustos'ta kent genelinde gerçekleştirilen düğünleri drone ile denetledi.
Kentin çeşitli noktalarında yapılan 43 düğün, nişan ve kına organizasyonu kontrol edildi. Havadan yapılan denetimler sonucu sosyal mesafe kuralını ihlal eden 3 kişiye toplam 2 bin 700 TL ceza kesildi.
[Fotoğraf: DHA]
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, halkın sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaları konusunda uyarıldığı belirtildi.
Etiketler: çankırı polis drone düğün denetimi koronavirüsSon Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 14:01
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