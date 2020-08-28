Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da tramvay halk otobüsüne çarptı
Bağcılar Kabataş seferini yapan tramvay, dönüş yapmakta olan halk otobüsüne çarptı. Kazada iki kişi hafif yaralandı.
Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay, dönüş yapmakta olan halk otobüsünün orta kısmına çarptı. Kaza nedeniye otobüste bulunan iki yolcu hafif yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla hastaneye sevk edilirken, otobüste ve tramvayda hasar oluştu.
Otobüs olay yerinden çekilirken, ekiplerin çalışması sürüyor.
Metro İstanbul, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferlerimiz Bağcılar-Karaköy istasyonları arasında yapılmaktadır" duyurusunu yaptı.
Etiketler: tramvay otobüs kaza Bağcılar Kabataş seferiSon Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 14:32
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