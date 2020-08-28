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Çayda cansız bedeni bulunan çocuğun ölümüyle ilgili tutuklama
[Fotoğraf: Getty]
Samsun'da, cansız bedeni çayda bulunan 8 yaşındaki Celal Yılmaz'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
Salıpazarı Jandarma Komutanlığınca, soruşturma kapsamında Celal Yılmaz'ın ölümüne ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cevizli Mahallesi'nde 14 Haziran'da evlerinin önünde oynarken kaybolan 8 yaşındaki Celal Yılmaz'ın cansız bedeni, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ile AFAD ekiplerince 3 kilometre uzaklıktaki Bolas Çayı'nda bulunmuştu.
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