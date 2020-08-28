Türkiye'nin birçok ilinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor.

Ankara Valiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada vatandaşları yüksek sıcaklığa karşı uyardı:

"Hafta sonu Ankara'mızda sıcaklıkların artarak mevsim normallerin 4-8 derece üzerine çıkması tahmin ediliyor. Hafta boyu beklenen en yüksek sıcaklığın 32-36 derece arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında sıcak çarpmasına karşı lütfen dikkatli olalım."

Ankara'da hafta sonu hava sıcaklıklarının 4-8 derece yükselmesi bekleniyor.



Güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında sıcak çarpmasına karşı lütfen dikkatli olalım. pic.twitter.com/9XEhk8NKJg — T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) August 28, 2020

İstanbul Valiliğinden uyarı

İstanbul Valiliği, vatandaşları beklenen sıcak havaya karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre; bugünden itibaren bölge genelinde hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi’nde yağış beklenmiyor. Sıcak havanın bugün, hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca etkili olması bekleniyor.

İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; 28 Ağustos (Cuma) gününden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.https://t.co/XxFVUkdWwi pic.twitter.com/Z8y8uOpl60 — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) August 27, 2020

İstanbul Valiliği de vatandaşlara çağrı yaparak sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşları sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Önümüzdeki günlerde İstanbul’da görülmesi beklenen en yüksek sıcaklıklar, 31-33 derece civarında olacak.