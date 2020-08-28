Haber Giriş: Kaynak: DHA
TEM Otoyolu'nda kamyonet alev alev yandı
[Fotoğraf: DHA]
Bahçeşehir TEM Otoyolu'nda seyir eden kamyonet alev alev yandı.
Olay, 12.20 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bahçeşehir mevki, Mahmutbey istikametinde meydana geldi.
TEM Otoyolu üzerinde Mahmutbey istikametinde seyir eden bir kamyonet alev aldı.
Kısa sürede aracın tamamını alevler sararken, çevreden geçen vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesi ile söndürme çalışmaları başladı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürüldü.
Kamyonet şoförü kazadan yara almadan kurtulurken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarına devam ettiği öğrenilirken, TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Etiketler: TEM otoyolu kamyonet yandıSon Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 14:25
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