Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün kamu yapılanmasına yönelik soruşturmasını derinleştirdi. Bu kapsamda belirlenen şüphelilerin örgütün üst düzey yöneticileriyle irtibatta olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin örgüte üyeliklerini gösteren tanık beyanları ve örgütün gizli haberleşme ağı gibi çeşitli deliller bulundu.

Başsavcılık, 21'i görevde, 31'i ihraç ve 1'i istifa olmak üzere toplam 53 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 16 ilde gözaltı kararı verdi.

Öte yandan FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözde yapılanmasına yönelik operasyonda da şüpheliler belirlendi.

2'si görevde, 1'i emekli, 6'sı ihraç subay ile 11'i daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci, 1'i üst düzey yönetici olmak üzere tespit edilen 21 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 6 ilde gözaltı kararı verildi.

Her iki operasyondaki şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.