İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ mensuplarıyla ankesörlü/ kontörlü sabit hatlar üzerinden irtibat kurduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda, 29'u muvazzaf 37 asker ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 23 askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Askerlerden 1'inin Yarbay, 3'ünün Binbaşı, 8'inin Üsteğmen, 3'ünün Teğmen, 14'ünün Astsubay, 8'inin Uzman Çavuş rütbesinde.11'inin Kara Kuvvetleri, 16'sının Deniz Kuvvetleri, 2'sinin Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ve 8'inin Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup olduğu belirlendi.

Toplam 60 şüphelinin yakalanması için İzmir merkezli 27 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Baskınlarda 44 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman da ele geçirildi.

Kamu gizli yapılanmasına da operasyon

FETÖ'nün kamu gizli yapılanmasına yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 16 ilde 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Öte yandan FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözde yapılanmasına yönelik operasyonda da şüpheliler belirlendi.

2'si görevde, 1'i emekli, 6'sı ihraç subay ile 11'i daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci, 1'i üst düzey yönetici olmak üzere tespit edilen 21 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 6 ilde gözaltı kararı verildi.

Her iki operasyondaki şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.