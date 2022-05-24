Pendik Kurnaköy gişelerinden Ankara istikametine seyreden Şahin A. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Metrelerce sürüklenen otomobil, ters döndükten sonra durabildi.

Yaralanan sürücü Şahin A. ile yanındaki Meftun G. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Tuzla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı.