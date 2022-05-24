Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 05:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzey Marmara Otoyolu’nda trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Pendik Kurnaköy gişelerinden Ankara istikametine seyreden Şahin A. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak takla attı.
Metrelerce sürüklenen otomobil, ters döndükten sonra durabildi.
Yaralanan sürücü Şahin A. ile yanındaki Meftun G. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Tuzla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı.
Etiketler: İstanbul
Sıradaki Haber
Muğla açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz