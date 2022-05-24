Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin adreslerine şafak vakti operasyon düzenledi.

Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, Yozgat merkezde 9, Sorgun ilçesinde de 1 olmak üzere toplam 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda yakalanan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.