Doğu Ekspresi Türkiye'nin turistik simgelerinden biri olma yolunda ilerliyor. Yılda yüz binlerce yolcuyu taşıyor. 24 saat süren yolculuk sosyal medyada yayınlanıp, binlerce kez paylaşılıyor.

Bu yıl Doğu Ekspresi'nin en iyi fotoğrafları da, "Tam O An" yarışması ile ödüllendirildi. 554 kişinin bin 772 fotoğrafla katıldığı yarışmada birinci olan Bedriye Budak 10 bin liralık ödülü kazandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Doğu Ekspresi geçtiğimiz yıl 436 bin 755 kişiyi ağırladı. Bir zamanlar bu sayı yılda 20 bine düşmüştü" dedi.

Ankara Ekspresi geri dönüyor

Bakan Turhan, bir dönemin efsane treni Ankara Ekspresi'nin yeniden sefere başlayacağını belirterek, şöyle konuştu:

"1 Şubat 2012'de Gebze- Köseköy yüksek hızlı demir yolu hattı inşa çalışmaları nedeniyle seferleri kaldırılmıştı. Çalışmalar tamamlandığı için Ankara Ekspresimiz Ankara'dan ve Halkalı'dan her gün saat 22.00'de hareket edecektir."

Ankara-İstanbul arasında karşılıklı düzenlenecek seferler yaklaşık 9 saatte tamamlanacak.

Kaynak: TRT Haber