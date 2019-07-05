Yemek artıkları, cam şişeler, kağıtlar, plastikler...

Lokantalarda toplanıyor, kumbaralarda biriktiriliyor. Titiz ve hummalı bir çalışmayla tonlarca atık ekonomiye kazandırılıyor.

Sıfır Atık Projesi'ne, Türkiye'nin dört bir yanından destek geliyor. Projenin yürütüldüğü yerlerden biri de Türkiye Büyük Millet Meclisi.

7 ton cam, 6 ton plastik, 4 ton metal...

Meclis'te Sıfır Atık Projesi 1 yıl önce başlatıldı. Atık ayrıştırma tesisi kuruldu. Şimdi atıklar bu tesiste bir süre depolanıyor. Tehlikeli ve tehlikesiz olanlar, geri dönüşüme tabi olanlar birbirinden ayrılıyor.

Yemek artıklarından uygun olanlar hayvan barınaklarına gönderiliyor. Kalanlar da özel yapım makinelerde işleniyor. Organik toprak katkı maddesi üretiliyor.

Meclis'te 1 yılda tam 5 ton katkı maddesi üretildi. Bu ürün, park ve bahçelerde yetiştirilen bitkilere besin takviyesi olarak kullanıldı. Geri dönüşüm bunlarla sınırlı kalmadı.

100 tonluk kağıt, mukavva, karton bardak atığı firmalara gönderildi. 7 ton cam ve 6 ton plastik ayrıştırıldı. 4 ton metal ve 4 ton bitkisel yağ da ekonomiye kazandırıldı.

Haber: Ergül Birgül

Kamera: Ebubekir Mazlum

Kurgu: Orkun Başer