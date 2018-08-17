ANKA-S hedefini milli uydu üzerinden vurdu

SSB'den yapılan açıklamaya göre, kurumun koordinasyonunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA SİHA'larının kabiliyeti daha da artırıldı.

Uydu üzerinden kontrol yeteneğine sahip ANKA-S SİHA ile milli uydu üzerinden MAM-L mühimmatlı atış testleri başarıyla gerçekleştirildi.

Bu sayede güvenlik birimleri, bulunduğu yerin uzağındaki bir üsten kaldırdığı ANKA-S SİHA'yı kontrol ederek, uzaktaki bir hedefi imha edebilecek.

Açıklamada, "Bu sistemle İHA'larda sahip olduğumuz anlık hedef tespit, takip ve imha kabiliyetimizi ANKA-S SİHA ile çok daha uzun mesafelere taşımış olduk. Uydu üzerinden ANKA-S ile yapılan bu atış, ülkemizin milli teknoloji geliştirme çalışmalarında da bir ilk oldu." ifadesine yer verildi.

Silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) yeni bir kabiliyet kazandırıldı. Uydu üzerinden kontrol yeteneğine sahip ANKA-S SİHA ile milli uydumuz üzerinden MAM-L mühimmatlı atış testleri başarıyla tamamlandı. pic.twitter.com/C2RZ66OWG0 — SSB (@SavunmaSanayii) 17 Ağustos 2018

Kaynak: AA