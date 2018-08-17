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İçişleri Bakanı Soylu Adıyaman'da yaralı askerleri ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman'daki terör operasyonunda yaralanan askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

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İçişleri Bakanı Soylu Adıyamanda yaralı askerleri ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı ve İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ile Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören askerleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Askerlerle bir süre sohbet eden Soylu, Hastane Başhekimi Dr. Fatih Doğan'dan biri yoğun bakımda tedavi gören 6 askerin sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Soylu, çıkışta vatandaşlarla sohbet etti.

Adıyaman'da yürütülen terör operasyonunda dün 4 güvenlik görevlisi şehit olmuş, 6 asker yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman
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