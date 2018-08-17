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Şehir Hatları vapurları 7 buçuk ayda 25 milyon yolcu taşıdı

167 yıldır İstanbullulara hizmet veren Şehir Hatları vapurları, 2018 yılının ilk 7 buçuk ayında 25 milyon yolcu taşıdı. Bu sayı Marmara Bölgesi'nin nüfusuna denk geliyor.

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Şehir Hatları vapurları 7 buçuk ayda 25 milyon yolcu taşıdı

19. yüzyıldan bu yana 167 yıldır İstanbullulara hizmet veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları, İstanbul’un deniz ulaşımına ve trafik sorununun çözümüne ciddi bir katkıda bulunuyor.

Avrupa ve Anadolu yakaları arasında artan ulaşım alternatiflerine rağmen Şehir Hatları vapur seferleri halen en çok tercih edilen ulaşım araçları arasındaki yerini koruyor. 

Kent içi deniz ulaşımında tercih edilen Şehir Hatları'nı 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren Ağustos ayının ortasına kadar 25 milyon yolcu kullandı.

Marmara Bölgesi'nin toplam nüfusu kadar insanı 7 buçuk ay gibi bir sürede taşıyan Şehir Hatları, yolculuk sırasındaki görsel zenginliğiyle popüler bir ulaşım aracı olmaya devam ediyor. 

Yılda 219 bin sefer

Eminönü-Kadıköy seferini yapan gemi kaptanı Ahmet Telci, Şehir Hatları'nın kültürel mirasa sahip çıktığını ifade etti.

Vapurun kültürel mirasın simgelerinden olduğunu belirten Telci, "Vapur, tersane ve iskelelerle beraber İstanbul ulaşımında alternatif oluşturur. Şehir Hatları olarak araç ve yolcu taşıyoruz. 50'ye yakın iskelede günlük 600 sefer yapmaktayız. Bu da yıllık 219 bin sefer demektir. 1 Ocak 2018'den günümüze yaklaşık Marmara nüfusu kadar 25 milyon yolcu taşıdık" dedi.

Vatandaşlar da vapurları kullanma sebeplerinin ulaşım kolaylığı, boğaz manzarası ve İstanbul siluetini seyretme olduğunu kaydetti.

Kaynak: İHA 

Etiketler: yolcu, Şehir Hatları Vapurları, Marmara Bölgesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Deniz ulaşımı
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