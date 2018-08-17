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TSK, Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri andı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sosyal medya paylaşımıyla 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yaşamını yitirenleri andı.

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TSK, Marmara Depreminde hayatını kaybedenleri andı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 17 Ağustos 1999 Marmara  Depremi'nin 19. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "17 Ağustos 1999 günü meydana gelen Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza ve görev başında yaşamını yitiren deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Ruhları şad olsun" ifadeleri yer aldı.

 


 

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, 17 ağustos 1999 marmara depremi
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