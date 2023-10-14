Ani fren yaptı, 5 araç birbirine girdi

Gülağaç’tan Aksaray istikametine seyreden O.Ö. idaresindeki araç, yol çalışması nedeniyle bozuk olan yolda ani fren yaptı. Arkadan seyreden O.S. yönetimindeki araç, N.A. idaresindeki araç, F.K. yönetimindeki araç ve A.B. idaresindeki araç peş peşe çarpıştı.

Toplam 5 aracın karıştığı zincirleme kazada araçların her biri farklı bir yere savrulurken kazada araç sürücüleri O.Ö., O.S. ve araçta yolcu olarak bulunan M.S. yaralandı.

Kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.