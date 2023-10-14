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Türkiye
İHA 14.10.2023 01:23

Gürültü uyarısı yapan genç bıçaklandı

Burdur’da gürültü şikayeti yüzünden çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı. 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gürültü uyarısı yapan genç bıçaklandı
[DHA (Arşiv)]

Akşam saatlerinde Burdur merkeze bağlı Çatağıl Köyü’nde, A.G. isimli şahsın yanına giderek gürültü yapmasından rahatsız olduğunu söyleyen 16 yaşındaki Ö.A. isimli genç, A.G ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda A.G., Ö.A. isimli genci bıçaklayarak yaraladı.

Görgü tanıklarının 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ö.A., ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Ö.A.’nın durumunun ağır olduğu ve yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenilirken Bıçakla yaralayan şüpheli A.G. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Karakoldaki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen A.G. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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