Gürültü uyarısı yapan genç bıçaklandı

Akşam saatlerinde Burdur merkeze bağlı Çatağıl Köyü’nde, A.G. isimli şahsın yanına giderek gürültü yapmasından rahatsız olduğunu söyleyen 16 yaşındaki Ö.A. isimli genç, A.G ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda A.G., Ö.A. isimli genci bıçaklayarak yaraladı.

Görgü tanıklarının 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ö.A., ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Ö.A.’nın durumunun ağır olduğu ve yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenilirken Bıçakla yaralayan şüpheli A.G. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Karakoldaki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen A.G. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.