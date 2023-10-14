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Türkiye
AA 14.10.2023 00:47

Kaza yapan otomobilden indi, başka aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti

Burdur'un Gölhisar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada araçtan inen kişi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza yapan otomobilden indi, başka aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]

Halil Erkaya idaresindeki otomobil, Sorkun köyü kavşağında Emre Özeren'in kullandığı plakalı otomobille çarpıştı.

Kazadan sonra otomobilde bulunan Ömer Aktaş araçtan indi. Bu sırada yoldan geçen, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen başka bir araç Aktaş'a çarparak kaza yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Aktaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada hafif yaralanan ve Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırılan Erkaya ile Özeren'in durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, Aktaş'a çarpıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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