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Türkiye
AA 13.10.2023 23:35

Tekirdağ'da yolcu treninin altında kalan kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yolcu treninin altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da yolcu treninin altında kalan kişi hayatını kaybetti

Uzunköprü'den Halkalı istikametine giden yolcu treni Çerkezköy Tren İstasyonu'nda bir süre durdu.

Daha sonra istikametine devam etmek üzere hareket eden trene binmeye çalışan 78 yaşındaki N.C. dengesini kaybederek raylara düştü.

Trenin altında kalan N.C'nin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan N.C,yaşamını yitirdi.

Tren makinistleri ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü, bir süre bekletilen tren olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından başka makinistlerin gelmesiyle seferine devam etti.

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