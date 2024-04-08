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Türkiye
AA 08.04.2024 12:13

Anadolu Otoyolu'nda su kanalına uçan minibüs alev alev yandı: 2 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde su kanalına devrilen panelvandaki 2 kişi ağır yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda su kanalına uçan minibüs alev alev yandı: 2 yaralı
[Fotograf: AA]

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Şükrü Şirin idaresindeki panelvan, Düzce gişelerinden 2 kilometre sonra, iddiaya göre lastiği patladıktan sonra kontrolden çıktı.

Bariyerleri aşarak su kanalına devrilen aracın sürücüsü ile beraberindeki Gökhan Öçal yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Bu arada kaza sonrası araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre aksadı.

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