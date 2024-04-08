Antalya sahillerinde denizanası paniği

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, kıyıya yakın sularda sürüler halinde görülen denizanalarının akıntıyla İsrail, Mısır, Lübnan ve Suriye üzerinden İskenderun Körfezi'ne, ardından Antalya Körfezi'nden batıya yolculuk yaptığını belirtti.

Bilimsel adı Rhopilema Nomadica olan Kızıldeniz göçmeni denizanasının sürüler halinde yolculuğunun her yıl gerçekleşen bir durum olduğuna dikkati çeken Gökoğlu, haziran ayının ilk haftasına doğru denizanası geçişinin tamamlanacağını söyledi.

10 metrekareye bir denizanası

Antalya Körfezi'nde araştırma yaptıklarına değinen Gökoğlu, körfezde her 10 metrekarede bir denizanası gözlemlediklerini kaydetti.

Şemsiye çapı 68 santimetre, ağırlığı 10 kilograma ulaşan denizanalarının varlığından bahseden Prof. Dr. Gökoğlu, inceledikleri denizanalarında parazitler tespit ettiklerini söyledi

Tral balıkları sığınak olarak kullanıyor

Denizanasının şemsiyesinin içerisinde Kızıldeniz göçmeni tral balıklarının yavrularına rastladıklarını anlatan Gökoğlu, araştırma amaçlı gerçekleştirdikleri dalışta o anları görüntülediklerini söyledi. Tral balıklarının denizanasının içerisini sığınak olarak kullandığını ifade eden Gökoğlu, bu tür balıkların denizanası ile yolculuk yapıp popülasyonunun farklı yerlere dağılmasına olanak sağladığından bahsetti.

Faydasından çok zararı var

Denizanalarının ekosisteme faydası ve zararını anlatan Gökoğlu, "İçerisine yavruyken giren tral balıklarını koruyup, büyüyüp ekosisteme yayılmasında fayda var. Denizdeki atıkları besin olarak kullanıyor. Olumsuz etkileri ise balık larva ve yumurtalarına zarar veriyor. Balıkçılara büyük zararı var. Balıkçılar ağ atmıyor. Denizanası nedeniyle yırtılmalar oluyor" diye konuştu.

Denize girenlere de uyarıda bulunan Gökoğlu, "İnsanlar denizanalarına yaklaşmasın. Vücuda temas ettiğinde yanma, kızarma, su toplama ve kaşıntı gibi etkiler yapıyor. Özellikle toksinine karşı alerjisi olanlara karşı daha büyük risk oluşturuyor" dedi.