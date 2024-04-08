Çok Bulutlu 15.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 08.04.2024 12:14

Antalya sahillerinde denizanası paniği

Antalya Körfezi'nde son haftalarda sürüler halinde görülen denizanaları, akıntıyla kıyılara kadar ulaştı.

Antalya sahillerinde denizanası paniği

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, kıyıya yakın sularda sürüler halinde görülen denizanalarının akıntıyla İsrail, Mısır, Lübnan ve Suriye üzerinden İskenderun Körfezi'ne, ardından Antalya Körfezi'nden batıya yolculuk yaptığını belirtti.

Bilimsel adı Rhopilema Nomadica olan Kızıldeniz göçmeni denizanasının sürüler halinde yolculuğunun her yıl gerçekleşen bir durum olduğuna dikkati çeken Gökoğlu, haziran ayının ilk haftasına doğru denizanası geçişinin tamamlanacağını söyledi.

10 metrekareye bir denizanası

Antalya Körfezi'nde araştırma yaptıklarına değinen Gökoğlu, körfezde her 10 metrekarede bir denizanası gözlemlediklerini kaydetti.

Şemsiye çapı 68 santimetre, ağırlığı 10 kilograma ulaşan denizanalarının varlığından bahseden Prof. Dr. Gökoğlu, inceledikleri denizanalarında parazitler tespit ettiklerini söyledi

Tral balıkları sığınak olarak kullanıyor

Denizanasının şemsiyesinin içerisinde Kızıldeniz göçmeni tral balıklarının yavrularına rastladıklarını anlatan Gökoğlu, araştırma amaçlı gerçekleştirdikleri dalışta o anları görüntülediklerini söyledi. Tral balıklarının denizanasının içerisini sığınak olarak kullandığını ifade eden Gökoğlu, bu tür balıkların denizanası ile yolculuk yapıp popülasyonunun farklı yerlere dağılmasına olanak sağladığından bahsetti.

Faydasından çok zararı var

Denizanalarının ekosisteme faydası ve zararını anlatan Gökoğlu, "İçerisine yavruyken giren tral balıklarını koruyup, büyüyüp ekosisteme yayılmasında fayda var. Denizdeki atıkları besin olarak kullanıyor. Olumsuz etkileri ise balık larva ve yumurtalarına zarar veriyor. Balıkçılara büyük zararı var. Balıkçılar ağ atmıyor. Denizanası nedeniyle yırtılmalar oluyor" diye konuştu.

Denize girenlere de uyarıda bulunan Gökoğlu, "İnsanlar denizanalarına yaklaşmasın. Vücuda temas ettiğinde yanma, kızarma, su toplama ve kaşıntı gibi etkiler yapıyor. Özellikle toksinine karşı alerjisi olanlara karşı daha büyük risk oluşturuyor" dedi.

ETİKETLER
Antalya
Sıradaki Haber
4,5 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç yolu ulaşıma açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:21
Sanayi üretim endeksi şubatta arttı
13:19
Tüketiciler en çok ayıplı mal ve hizmetlerden şikayet etti
13:14
İstanbul'un en yaşlı muhtarı görevi devretti
13:08
Gaz pedalı takılı kalan İETT otobüsü duraktaki otobüslere çarptı
13:02
Reklam Kurulu'ndan "Gıda Dedektifi" hesabına 550 bin lira ceza
13:32
UAD'de Almanya aleyhine "Filistin’de soykırıma ortaklık" gerekçesiyle açılan dava başladı
Mersin'in doğa harikası: Yerköprü Şelalesi
Mersin'in doğa harikası: Yerköprü Şelalesi
FOTO FOKUS
Gaz pedalı takılı kalan İETT otobüsü duraktaki otobüslere çarptı
Gaz pedalı takılı kalan İETT otobüsü duraktaki otobüslere çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ