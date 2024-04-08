Devlet desteğiyle yola çıktı, şimdi de "Atatürk Orman Çiftliği" için üretecek

Güler Gümüş, KOSGEB'in küçük ve orta ölçekli işletmeler için sağladığı desteklerden yararlanarak, 2017'de çikolata çeşitleri üretimine başladı.

Yaklaşık 60 metrekarelik küçük bir alanda mat fıstık ve parça çikolata üreten Gümüş, KOSGEB'in yanı sıra Halkbank'ın kadın girişimciler için sunduğu desteklerden de faydalanarak işlerini büyüttü.

Gümüş, şu an 4 bin 800 metrekare alanda çalışmalarını devam ettirerek, sürülebilir kakaolu fındık kreması ile çilek, böğürtlen ve vişne gibi kuru meyvelerden draje üretiyor.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki fabrikasında çalışmalarını sürdüren Gümüş'ün çalışanlarının yüzde 70'i kadınlardan oluşuyor.

Gümüş, kısa süre önce Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü ile imzaladığı anlaşmayla da AOÇ markası için sürülebilir fındık kreması üretecek.

Günlük 40 tona yakın çikolata işliyor

Gümüş, konuya ilişkin 15 Nisan itibarıyla AOÇ adına üretime başlayacaklarını söyledi.

Bunun kendisini heyecanlandıran bir gelişme olduğunu dile getiren Gümüş, "1925'ten beri süregelen çok güzel bir markanın altını çok özel bir ürünle dolduracağız. Bunu kadın girişimci olarak yapıyor olmak ayrıca gurur verici" dedi.

Gümüş, günlük 40 tona yakın çikolata işlediklerini belirterek, Atatürk Orman Çiftliği adını taşıyacak ürünle bu üretim kapasitesini 180 tona çıkaracaklarını bildirdi.

Ürettikleri kremada palm yağı kullanmadıklarına da işaret eden Gümüş, kakao dışındaki tüm ürünlerin yerli olduğunu vurguladı.

"Kadın girişimcilere önemli destekler sağlanıyor"

Gümüş, tüm bu süreçte devlet desteğinin her zaman yanında olduğunu ifade ederek, "Kadın girişimcilere yönelik çok önemli destekler sağlanıyor. Çok küçük bir sermaye ile işe başladım ama KOBİ'lere sağlanan destekler bizleri yukarılara taşıdı." diye konuştu.

Kadın gücünün hafife alınmaması gerektiğini anlatan Gümüş, kadınların sahip olduğu titiz ve hassas yaklaşımın başarıyı getirdiğine dikkati çekti.

"Tüketici aldığı ürünün içeriğini sorgulasın"

Gümüş, Ramazan Bayramı için de hazırlık yaptıklarını belirterek, çikolata ve şekerlerin bayramın vazgeçilmez lezzetleri arasında yerini aldığını söyledi. Son yıllarda bayram alışverişinde draje çeşitlerine talebin yoğun olduğunu dile getiren Gümüş, vatandaşın bu süreçte aldığı ürünün içeriğini sorgulaması gerektiğini vurguladı.

Gümüş, doğru çikolata üretiminin önemine işaret ederek, "Çikolatayı en çok da çocuklar seviyor. Bu nedenle onları da düşünerek üretime başladığınızda hem kendinizi geliştiriyorsunuz hem de doğal olana yöneliyorsunuz." ifadesini kullandı.