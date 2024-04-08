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Türkiye
TRT Haber 08.04.2024 08:01

71 ilde "Mercek-16" operasyonu: 912 silah ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 71 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden “Mercek-16” operasyonlarında 959 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 912 silah ele geçirildi.

71 ilde "Mercek-16" operasyonu: 912 silah ele geçirildi

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlükleri tarafından 71 ilde ruhsatsız silah taşıyan kişi ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden "Mercek-16" operasyonlarında 661 ruhsatsız tabanca, 35 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 40 uzun namlulu tüfek, 176 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 912 silah ele geçirildiğini belirtti.

Operasyonlarda 959 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bilgisini veren Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek️." ifadelerini kullandı.


"Mercek-16" operasyonlarında ev, iş yeri, halka açık alanlar ve yol aramalarında ruhsatsız 696 tabancanın ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti.

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