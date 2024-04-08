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Türkiye
AA 08.04.2024 06:33

Kocaeli'de çevre kirliliği: 2 firmaya yaklaşık 1 milyon lira ceza

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çevre kirliliğine sebebiyet veren iki firmaya toplam 929 bin 170 lira ceza verildi.

Kocaeli'de çevre kirliliği: 2 firmaya yaklaşık 1 milyon lira ceza

Valilikten yapılan açıklamada, Dilovası’nda faaliyet gösteren iki firmada yaşanan olumsuz emisyonlar konusunda basında yer alan haberlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından inceleme yapıldığı bildirildi.

Bir tesisin bacasındaki torba filtrelerin yüksek sıcaklıktan dolayı yanması sonucunda olumsuz emisyon çıkışının meydana geldiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, tesis tarafından, yanan filtrelerin değiştirildiği ve baca emisyonlarının normal değerlere geldiği kaydedildi.

Açıklamada, diğer tesisin de havuzunda bulunan maddenin bertarafa gönderilmek üzere vidanjöre dolumu esnasında vidanjörün havalandırma kapaklarından sarı renkli emisyon çıkışının meydana geldiği ve tesis tarafından duruma müdahale edilerek olumsuzluğun giderildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen aykırılıklarla ilgili her bir tesise 464 bin 585 lira olmak üzere toplamda 929 bin 170 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

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