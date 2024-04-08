Çok Bulutlu 11.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 08.04.2024 07:02

Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Tokat'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Tokat'ın bin 650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde nisan yağmurları beklenirken kar yağışı etkili oldu.

Yağan kar ve etkili olan sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Polis ve jandarma ekipleri olası bir kazayı önlemek için gece boyunca yolda devriye attı.

Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Karayolları ekipleri de karla kaplanan yolda sıyırma işlemi yaparak buzlanma ihtimaline karşılık gece boyunca tuzlama çalışması yaptı.

Nisan karıyla birlikte çam ağaçlarının beyaza büründüğü Çamlıbel Geçidi'nde kartpostallık görüntüler oluştu.

ETİKETLER
Tokat Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Kocaeli'de çevre kirliliği: 2 firmaya yaklaşık 1 milyon lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:24
Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı
09:23
Malatya'da otobüste 29 kilo uyuşturucu ele geçirildi
09:19
İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 3 kişi öldü
09:15
Ramazanda gıda denetimi: 45 milyon ceza uygulandı
08:31
71 ilde "Mercek-16" operasyonu: 912 silah ele geçirildi
07:47
İsrail Gazze'de 7 Filistinliyi öldürdü
Antika meraklıları Ayrancı Pazarı'nda buluşuyor
Antika meraklıları Ayrancı Pazarı'nda buluşuyor
FOTO FOKUS
Bodrum'da isale hattında patlama: Tonlarca su çevreye aktı
Bodrum'da isale hattında patlama: Tonlarca su çevreye aktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ