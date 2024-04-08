Çok Bulutlu 11.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 08.04.2024 07:11

Hakkari'de sağanak: Yollar göle döndü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sağanak yağış etkisini artırarak caddeleri göle çevirirken, araçlar ise su içinde ilerlemekte zorlandı.

Hakkari'de sağanak: Yollar göle döndü
[Fotograf: İHA]

Dün sabah başlayan ve akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Yüksekova'da birçok cadde ve sokak sular altında kaldı.

Yoğun yağışlardan dolayı cadde ve sokaklar göle dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş merkezlerine girerek yağmurdan korunmaya çalıştı.

Özellikle Cengiz Topel Caddesi üzerinde seyir halinde olan araçların yoğun yağışlar nedeniyle iletmekte zorlandığı görüldü.

Öte yandan yetkililerce yapılan uyarıda, “Bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenmektedir. Yağışların Hakkari çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin edilmektedir. Yağışların bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması tahmin edilmektedir. Hakkari çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

ETİKETLER
Hakkari Sağanak Yağış
Sıradaki Haber
Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:24
Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı
09:23
Malatya'da otobüste 29 kilo uyuşturucu ele geçirildi
09:19
İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 3 kişi öldü
09:15
Ramazanda gıda denetimi: 45 milyon ceza uygulandı
08:31
71 ilde "Mercek-16" operasyonu: 912 silah ele geçirildi
07:47
İsrail Gazze'de 7 Filistinliyi öldürdü
Antika meraklıları Ayrancı Pazarı'nda buluşuyor
Antika meraklıları Ayrancı Pazarı'nda buluşuyor
FOTO FOKUS
Bodrum'da isale hattında patlama: Tonlarca su çevreye aktı
Bodrum'da isale hattında patlama: Tonlarca su çevreye aktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ