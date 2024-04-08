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Türkiye
AA 08.04.2024 11:49

4,5 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç yolu ulaşıma açıldı

Kar ve tipi nedeniyle 4,5 aydır kapalı bulunan Ardahan-Ardanuç kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

4,5 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç yolu ulaşıma açıldı

Karayolları 183. Şube Şefliği ekiplerince, 18 Mart'ta başlatılan karla mücadele çalışmaları, aralıklarla yağan kar ve tipi nedeniyle yaklaşık 20 günde tamamlandı.

Kenti Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Geçidi'nde yapılan karla mücadelenin ardından yol araçların geçişine açıldı.

4,5 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç yolu ulaşıma açıldı

Yer yer kar kalınlığının 1 metreyi aştığı yol, 21 Kasım 2023'te ulaşıma kapatılmıştı.

Ekipler, yolun birçok noktasında 1 metreyi aşan kar kütlelerinin olduğunu, sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

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