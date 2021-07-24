Haber Giriş: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 14:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda Kurban Bayramı dönüşü yoğunluğu
[Fotoğraf: AA]
Kurban Bayramı sonrası dönüş yoluna geçen sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya ve Bolu kesiminde yoğunluk oluşturuyor ancak trafik aksamıyor.
Tatillerini memleketlerinde geçiren vatandaşların, yaşadıkları yerlere dönüş yolculuğu devam ediyor.
Anadolu Otoyolu’nun Arifiye ve Sapanca geçişlerinde yoğunluk yaşanırken bölgede zaman zaman arıza yapan araçlar ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Güzergahta kontrollerini artıran Karayolları ve polis ekipleri, olumsuzluklara müdahale ederek ulaşımın aksamaması için çalışıyor.
Etiketler: Bolu İstanbul Kurban Bayramı Sakarya Trafik
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