Haber Giriş: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 14:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şanlıurfa’da baraj gölüne giren 3 kardeş hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde serinlemek için Atatürk baraj gölüne giren üç kardeşin ikisi boğulmuştu. Tedavi altındaki üçüncü kardeş Elif Nur da hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da Aşağı Kucak Mahallesi'nde kardeşleri Emirhan ve Halenur ile girdiği Atatürk Barajı Gölü'nden İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polis ekiplerince çıkarılarak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Elif Nur Mece yaşam savaşını kaybetti.
Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Elif Nur Mece'nin cenazesi defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
Emirhan ve Halenur'un cansız bedenine ulaşılmıştı
Hilvan ilçesi Aşağı Kucak Mahallesi'nde dün Atatürk Barajı Gölü kenarında piknik yapan Mece ailesinin çocukları Emirhan, Elif Nur ve Halenur girdikleri gölette kaybolmuş, yapılan aramalarda Emirhan ve Halenur'un cansız bedenine ulaşılmış, Elif Nur Mece ise Şanlıurfa'da tedavi altına alınmıştı.
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