Gökçeli Beldesi 3 bin haneli nüfusu ile Tokat’ın Erbaa ve Niksar ilçelerinin tam sınırında yer alıyor. Niksar’a bağlı olan belde, 3 bin nüfuslu olmasına karşın özellikle yaz aylarında gurbetçilerin de gelmesi ile birlikte kalabalıklaşıyor.

Genç nüfusun beldede kaliteli zaman geçirmesi maksadı ile belediye tarafından önemli bir projenin altına imza atıldı. İlçede oluşturulan kitap kafe ile gençlerin kitaplarla ve zihin açıcı oyunlarla haşır neşir olması sağlanıyor.

Gençler vakitlerini değerlendiriyor

Köyün yaşlılarının da bahçesinde vakit geçirdiği kitap kafe ile kıraathane ve kahvelerdeki boş zaman geçirme döneminin bitirilmesi hedefleniyor.

Gökçeli Belediye Başkanı Mustafa Koyuncu yazın gurbetçilerinde gelmesiyle belde de genç nüfusun arttığını söyledi.

“Yazın nüfusumuz artıyor bu yüzden böyle bir kafeteryaya ve kitap kafeye ihtiyaç oldu. Şimdi gençlerimiz burayı doldurup taşırıyor. Burada gençlerimiz, ailelerimiz, çocuklarımız hem kafeteryada yiyip içiyor aynı zamanda da bu kütüphane de kitaplarla haşır neşir oluyor. Kitap okuyarak, satranç oynayarak vakitlerini burada güzel bir şekilde değerlendirmiş oluyorlar.“

Kitap Kafe'yle birlikte köy ve kasabalarda alışılagelmiş kahve kültürünün de önüne geçilmesi planlanıyor.

Muhabir: Dursun Ekrem Er