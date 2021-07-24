Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyü, Türkiye lavanta üretiminin büyük bir kısmını karşılıyor.

Lavanta döneminin başlamasıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerleri haline gelen Isparta'nın mor tarlaları, ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen sunuyor.

"Lavanta kokulu köy" olarak bilinen Kuyucak'a gelen ve hafta sonunu lavanta kokuları arasında geçirenler, mor renkli bahçelerde fotoğraf çekiyor.

Lavanta bahçeleri bu kez uçurtma şenliğine ev sahipliği yaptı.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen uçurtma şenliğine Gençlik Merkezlerindeki gönüllü gençler ve lavanta bahçelerini yakından görmeye gelen ziyaretçiler katıldı.

Mor tarlalarda düzenlenen uçurtma şenliği ile gökyüzü rengarenk oldu. Ziyaretçiler lavanta kokulu köyde keyifli dakikalar geçirdi.