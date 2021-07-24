Haber Giriş: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 12:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize ve Artvin'deki selzedelere psikososyal destek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Rize ve Artvin'deki selzedelere psikososyal destek hizmeti sağlıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter adresinden, Bakanlık personelinin sel bölgesindeki çalışmalarına ilişkin fotoğraf paylaştı.
Rize ve Artvin'de meydana gelen sel felaketleri sonrası ilk andan itibaren ekiplerinin sahada olduğunu kaydeden Yanık, "47 uzman personelimiz 766 kişiyle birebir görüşme gerçekleştirerek psikososyal destek hizmeti sağladı. Çalışmalarımız aralıksız sürüyor." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Sel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Derya Yanık
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