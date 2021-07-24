Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter adresinden, Bakanlık personelinin sel bölgesindeki çalışmalarına ilişkin fotoğraf paylaştı.

Rize ve Artvin'de meydana gelen sel felaketleri sonrası ilk andan itibaren ekiplerinin sahada olduğunu kaydeden Yanık, "47 uzman personelimiz 766 kişiyle birebir görüşme gerçekleştirerek psikososyal destek hizmeti sağladı. Çalışmalarımız aralıksız sürüyor." ifadelerini kullandı.