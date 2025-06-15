Anadolu Otoyolu'nda kaza: 3 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde G.Ö. yönetimindeki otomobil, otoyolun Ankara istikameti Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi mevkisinde Ö.İ. idaresindeki yolcu otobüsüyle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki yolcular S.Ö. ve sıkıştığı yerden ekiplerce çıkarılan H.Ö, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan H.Ö. ile S.Ö'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza nedeniyle güzergahta trafik akışı bir süre aksadı.