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Türkiye
AA 15.06.2025 10:43

Anadolu Otoyolu'nda kaza: 3 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde otobüsle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda kaza: 3 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde G.Ö. yönetimindeki otomobil, otoyolun Ankara istikameti Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi mevkisinde Ö.İ. idaresindeki yolcu otobüsüyle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

2 yaralının sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki yolcular S.Ö. ve sıkıştığı yerden ekiplerce çıkarılan H.Ö, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nda kaza: 3 yaralı

Yaralılardan H.Ö. ile S.Ö'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza nedeniyle güzergahta trafik akışı bir süre aksadı.

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Anadolu Ankara Kocaeli Polis Trafik Trafik Kazası
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