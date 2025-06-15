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Türkiye
AA 15.06.2025 10:34

Kimliğini bulduğu öğrencinin son anda sınava girmesini sağladı

Şanlıurfa'da Latif Verimli, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınav öncesinde kaybolan kimlik ve sınav giriş belgesini bulduğu 8. sınıf öğrencisi Fatih Seval'in sınava girmesini sağladı.

Kimliğini bulduğu öğrencinin son anda sınava girmesini sağladı

Karaköprü ilçesindeki Şerif Özden Başarı Ortaokulu'nda sınava girecek olan Fatih Seval, okula geldiği sırada kimliğini ve sınav giriş belgesini kaybettiğini fark etti.

Okul girişinde ailesinin belgeleri bulmasını bekleyen Seval'in imdadına, aracının sileceğinde bulduğu kimlik ve sınav giriş belgesini okula getiren Latif Verimli yetişti.

Verimli, sınav öncesinde belgeleri Seval'in ailesine teslim ederek öğrencinin sınava girmesini sağladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Latif Verimli, "Belgeyi aracın sileceğinin üzerine koymuşlar. Ben de bulup okula getirdim. İnşallah teslim almışlardır" dedi.

Fatih Seval'in ailesi ise duyarlı davranışından dolayı Latif Verimli'ye teşekkür etti.

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Kimlik LGS Milli Eğitim Bakanlığı Şanlıurfa
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