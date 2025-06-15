Az Bulutlu 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber-AA 15.06.2025 08:41

Aksaray'da sıcak hava balonları sert iniş yaptı: 1 ölü, 31 yaralı

Aksaray'da Ihlara Vadisi’nden havalanan sıcak hava balonu şiddetli rüzgar nedeniyle sert iniş yaptı. Kazada pilot hayatını kaybetti, 31 turist de yaralandı.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Ihlara Vadisi'nden Hasan Dağı yönüne kalkış yapan sıcak hava balonunun Gözlukuyu köyü yakınlarında sert iniş yaptığını belirtti.

Kazada pilotun hayatını kaybettiğini ifade eden Kumbuzoğlu, 19 Endonezyalı turistin ise yaralandığını söyledi.

Pilotun ayaklarının ipe dolandığı için sepetten düştüğünü kaydeden Kumbuzoğlu, "Maalesef pilotumuz sepetin altında kalıyor ve vefat ediyor. Turistlerimizin durumları iyi. Ambulanslarla hastaneye kaldırdık. Tetkikleri yapılıyor" diye konuştu.

Güzelyurt'taki kazada 12 kişi yaralandı

Ihlara Vadisi'nden kalkış yapan başka bir sıcak hava balonunun da Güzelyurt ilçesine bağlı Belisırma köyü yakınlarında sert iniş yaptığı, Hindistanlı 12 turistin hafif yaralandığı ve hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

ETİKETLER
Aksaray
Sıradaki Haber
Pazarcı ve simitçi kılığına giren kapkaççılar "Çekirge" ile yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:02
5,4 milyar liralık evde bakım yardımı hesaplara yatırılıyor
10:47
Anadolu Otoyolu'nda kaza: 3 yaralı
10:56
Kimliğini bulduğu öğrencinin son anda sınava girmesini sağladı
10:24
Emine Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı
10:06
Kuzey Marmara Otoyolu'nda araç şarampole devrildi: 8 yaralı
09:38
LGS merkezi sınavı başladı
İsrail, Gazze'de yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı
İsrail, Gazze'de yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı
FOTO FOKUS
Aksaray'da sıcak hava balonu sert iniş yaptı: 1 ölü, 19 yaralı
Aksaray'da sıcak hava balonu sert iniş yaptı: 1 ölü, 19 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ