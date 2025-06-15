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Türkiye
AA 15.06.2025 08:17

Pazarcı ve simitçi kılığına giren kapkaççılar "Çekirge" ile yakalandı

Diyarbakır'da pazarcı ve simitçi kılığına giren polis ekiplerinin takibinin ardından düzenlenen operasyonda yakalanan 12 kapkaç şüphelisi tutuklandı.

Pazarcı ve simitçi kılığına giren kapkaççılar "Çekirge" ile yakalandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentteki kapkaç olayları üzerine çalışma yürüttü.

Ekipler, güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüleri inceleyerek şüphelileri tespit etti.

Polis, pazarcı ve simitçi kılığına girerek zanlıları kapkaç yaptıkları bölgelerde izledi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Düzenlenen "Çekirge" adı verilen operasyonda 4 kapkaç olayına karıştıkları belirlenen 12 zanlı gözaltına alındı. Hakkında kesinleşmiş 27 yıl hapis cezası bulunan H.K'nin, evinin tavan arasında saklanırken yakalandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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