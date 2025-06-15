Az Bulutlu 17.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 15.06.2025 07:03

Yangında mahsur kalan kadın demir parmaklıklar kesilerek kurtarıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 3 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangında apartmanı duman kaplarken, mahsur kalan bir kadın itfaiye ekipleri tarafından demir parmaklıklar kesilerek kurtarıldı.

Yangında mahsur kalan kadın demir parmaklıklar kesilerek kurtarıldı

Yedieylül Mahallesi 1006 Sokak üzerinde 3 katlı apartmanın zemin katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evden yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri apartmanı saran yoğun duman nedeniyle üst katta mahsur kalan bir kadını demir parmaklıkları keserek apartmandan çıkarttı.

Yangında mahsur kalan kadın demir parmaklıklar kesilerek kurtarıldı

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alındı. Yangın anında ev sahibinin evde bulunmaması teselli kaynağı olurken, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan ve dumandan etkilenen kadın ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kullanılamaz hale gelen evdeki yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı. 

ETİKETLER
Aydın Yangın
Sıradaki Haber
Havalandırma borusuna gizlenmiş ruhsatsız tabancalar ele geçirildi: 3 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:28
Filistinli ve Avrupalı üst düzey yetkililer Gazze'deki savaşı durdurma çabalarını görüştü
07:23
Suudi Arabistan Veliaht Prensi, İran Cumhurbaşkanı ile İsrail'in saldırılarını görüştü
06:51
Gazze'ye 4 gün aradan sonra yeniden internet ve iletişim hizmeti sağlandı
06:09
Havalandırma borusuna gizlenmiş ruhsatsız tabancalar ele geçirildi: 3 gözaltı
05:52
ABD Başkanı Trump askeri geçit törenine katıldı
05:29
LGS merkezi sınavı bugün yapılacak
İran'ın fırlattığı füzeler İsrail'in farklı bölgelerine isabet etti
İran'ın fırlattığı füzeler İsrail'in farklı bölgelerine isabet etti
FOTO FOKUS
İran'dan İsrail'e yeni füze saldırıları başlatıldı
İran'dan İsrail'e yeni füze saldırıları başlatıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ