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Türkiye
TRT Haber 15.06.2025 00:13

Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bingöl'ün Genç ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.03'te merkez üssü Bingöl'ün Genç ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

"Şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmadı"

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum, can ve mal kaybı ihbarı alınmamış olmakla beraber ilçe Kaymakamımızın koordinesinde AFAD ekiplerimiz, jandarmamız ve muhtarlarımızla birlikte saha taramaları yapılmakta ve sahadaki gelişmeler yakından takip edilmektedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimle Allah beterinden korusun diyorum."

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