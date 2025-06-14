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Türkiye
AA 14.06.2025 17:21

Traktör tarlaya uçtu, 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Manisa'nın Selendi ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün tarlaya uçması sonucu 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Traktör tarlaya uçtu, 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaza, saat 09.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Akdeniz, evlerinin yakınındaki tarlalarına gitmek üzere babasına ait traktörle yola çıktı.

Akdeniz, daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, yaklaşık 2 metre yükseklikten yol kenarındaki tütün tarlasına uçtu.

Akdeniz, traktörün altında kalıp, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Güçlükle traktörün altından ağır yaralı olarak çıkarılan Akdeniz, Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Akdeniz, kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Manisa Traktör
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